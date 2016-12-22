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Саудовская коалиция закрыла порты Йемена из-за пуска ракеты по Эр-Рияду
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Саудовская коалиция закрыла порты Йемена из-за пуска ракеты по Эр-Рияду
Политика, 05:14
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Саудовская коалиция закрыла порты Йемена из-за пуска ракеты по Эр-Рияду

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств, ведущих военную операцию против повстанцев-хуситов в Йемене, закрывает воздушные и водные порты страны после пуска баллистической ракеты, сбитой близ Эр-Рияда. Официальное заявление командования коалиции приводит агентство Saudi Press Agency (SPA).

Решение о закрытии портов связано с тем, что коалиция «установила» контрабанду ракет, способных преодолевать расстояние более 900 км Ираном на территорию Йемена, в руки шиитских повстанцев-хуситов. В своем заявлении коалиция опирается на резолюцию ООН № 2216, которая запрещает продажу оружия хуситам. «Командование коалиции приняло решение временно закрыть все наземные, воздушные и морские порты Йемена. Данные меры будут предприняты принимая во внимание продолжение снабжения населения гуманитарными грузами при соблюдении процедур согласования таких миссий с коалицией». — говорится в приведенном агентством заявлении командования.

Данное решение объясняется необходимостью «защитить народ Саудовской Аравии и соседних стран» от «агрессии формирований хуситов».

О том, что системы ПРО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы королевства Эр-Рияда стало известно 4 ноября. Президент США Дональд Трамп обвинил в запуске летевшей к саудовской столице ракеты Иран. ВА результате запуска ракеты никто не пострадал. Также не сообщалось о каком-либо материальном ущербе.

Повстанцы-хуситы неоднократно запускали баллистические ракеты советского производства либо доработанные ими самими. Так, предыдущий запуск они совершили 10 октября. Целью был удар по области Джизан на юго-западе королевства.

Гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и правительственными войсками длится с 2014 года. В 2015 году в конфликт вступила коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравии. Она выступила на стороне действующей власти. Повстанцев поддерживает Иран.

Теги: Йемен , закрытие , Саудовская Аравия , порты , Коалиция
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