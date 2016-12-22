На Украине задержали 40 пытавшихся захватить активы агрофирмы мужчин

На Украине в Полтавской области задержаны 40 человек, которые силовыми методами хотели завладеть активами агрофирмы. Об этом сообщается на сайте украинской Нацполиции.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в Оржицком районе. Участники захвата пытались скрыться на двух легковых автомобилях, но были задержаны. Во время погони один из автомобилей нападавших травмировал одного полицейского и повредил несколько машин местных жителей.

Задержанные были допрошены. Их личности установлены. Ими оказались мужчины в возрасте от 19 до 36 лет. Они из Киева, Запорожья и Кременчуга. Полицейские осмотрели машины задержанных и нашли ряд вещественных доказательств, в том числе предметы, которые похожи на пистолеты. Все найденные вещи отправлены на экспертизу.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. По данным статьям по украинскому законодательству предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех по пяти лет.