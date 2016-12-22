В Днепре при взрыве гранаты пострадали пять сотрудников полиции

Пять полицейских пострадали в результате взрыва гранаты в ходе операции по поимке квартирных воров. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины по Днепропетровской области.
Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября в Самарском районе города Днепра (бывший Днепропетровск). Приехавшие на вызов сотрудники полиции попытались задержать квартирных воров, однако те бросили в них две гранаты Ф-1 и РГД-5, а также применили огнестрельное оружие.
В результате взрыва четверо полицейских получили многочисленные осколочные ранения и травмы различной степени тяжести. Еще один сотрудник полиции получил касательное ранение руки. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).