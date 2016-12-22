В Ижевске эвакуировали жилой дом из-за угрозы взрыва

Жильцы одного из жилых домой Ижевска эвакуированы из-за поступившего в региональное МВД сообщения о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Удмуртии.

В настоящий момент саперы ОМОН Росгвардии обследуют жилой дом по улице Ворошилова и ищут взрывные устройства. Сотрудники вневедомственной охраны и полиции оцепили территорию возле дома после эвакуации жильцов.

Волна звонков о минировании прокатилась по России с 10 сентября. В результате ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы тысячи людей в сотнях городов. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. В сентябре ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). В начале октября глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что за анонимными звонками о массовом минировании зданий стоят четверо россиян, находящихся за границей.