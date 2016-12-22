Трамп обвинил Иран в запуске баллистической ракеты по Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что за запуском баллистической ракеты по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду стоит Иран. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«На мой взгляд, ракету по Саудовской Аравии запустил Иран. Но наши системы смогли ее сбить», — сказал Трамп, имея в виду американский противоракетный комплекс Patriot, стоящий на вооружении противовоздушных сил королевства.

Ранее в пригороде Эр-Рияда система ПВО Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету. По словам представителя аравийской коалиции, полковника Турки аль-Малики, ракету запустили вечером 4 ноября с территории Йемена. Он отметил, что снаряд был небольших размеров, осколки сбитой ракеты упали в незаселенной местности возле столичного аэропорта, никто не пострадал.

Как сообщал иранский телеканал Press TV в начале октября, с территории Йемена по Саудовской Аравии запустили баллистическую ракету Qaher-2. Снаряд был нацелен на регион Джизан на юго-западе королевства.

Противостояние между повстанцами и армией правительства длится в Йемене с 2014 года. Солдаты десяти арабских стран во главе с Саудовской Аравией вошли в республику в марте 2015 года. Аравийская коалиция поддерживает правительство президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади.