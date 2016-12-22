В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии Александру Прохоренко

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич (в центре) и юнармейцы на церемонии открытия памятника погибшему в Сирии Герою России старшему лейтенанту Александру Прохоренко (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

В Оренбурге в День народного единства открыли памятник старшему лейтенанту и Герою России Александру Прохоренко, погибшему в боях за Пальмиру, передает «РИА Оренбуржье». В открытии мемориала принимала участие делегация из Италии, где уже стоит памятник российскому офицеру.

На церемонию прибыл полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он отметил, что за полтора года, прошедшие с гибели Прохоренко, уже многое сделано для увековечивания его памяти. «Именем Прохоренко названы улицы в Оренбурге и в Грозном, на его примере учат и готовят кадетов, его память увековечена на площади в Италии», — напомнил он собравшимся.

Памятник погибшему в Сирии Герою России старшему лейтенанту Александру Прохоренко (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Итальянские десантники, прибывшие на церемонию, до этого побывали в селе Городки, откуда родом Прохоренко. «У настоящего подвига нет национальности и страны. То, что сделал Александр Прохоренко, переходит все границы», — цитирует агентство слова принявшего участие в открытии памятника президента Итальянской ассоциации парашютистов Адриано Токки.

Помимо полномочного представителя президента в регионе из официальных лиц на церемонию прибыли губернатор области Юрий Берг и сенатор Франц Клинцевич.

Брат и родители Прохоренко и Михаил Бабич (слева направо) на церемонии открытия памятника (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

О гибели старшего лейтенанта, бойца спецназа Александра Прохоренко в боях против боевиков под Пальмирой стало известно весной 2016 года. В Сирии он выполнял задачи по наведению авиаударов по боевикам. Оказавшись в окружении, Прохоренко вызвал авиаудар на себя. Указом президента ему было посмертно присвоено звание Героя России.

В начале августа монумент, посвященный подвигу Прохоренко, открылся в итальянском городе Вальи-Сотто в провинции Тоскана. В церемонии открытия памятника приняли участие сотрудники корпуса военных атташе и представители российского посольства.