Глава Apple сравнил приобретение iPhone X с покупкой кофе

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что приобретение нового смартфона iPhone X эквивалентно ежедневной покупкой кофе высокого качества. Об этом сообщает CNBC.

«Я думаю, важно помнить, сколько люди платят за телефон в месяц. В США покупка iPhone X обойдется в $33 в месяц. Если подумать, это эквивалентно покупке несколько чашек кофе в неделю. Это даже меньше, чем стакан кофе в день в одной из хороших кофеен», — сказал Кук.

По его словам, компания не пытается навязать покупателям «самую высокую цену, которую только можно предложить». Кук отметил, что цена iPhone X оправдывается его качеством, а также новыми технологиями, которые в данный момент «возглавляют отрасль» смартфонов.

Продажи iPhone X по всеми миру, в том числе и в России, начались 3 ноября. Стоимость нового смартфона в официальном интернет-магазине компании составляет 79,99 тыс. руб. ($999) за iPhone X с памятью 64 Гб и 91,99 тыс. руб. ($1,149) за смартфон с памятью 256 Гб. Федеральная антимонопольная служба России пообещала провести проверку из-за жалоб на цены iPhone X.

Люди занимали очередь за несколько дней в магазины Apple, чтобы первыми приобрести смартфон. По данным радиостанции «Говорит Москва», в столице группа из 40 чеченцев без очереди прорвалась в магазин re: Store. В самом магазине опровергли эту информацию.