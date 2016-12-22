В Мексике открыли «важнейшее» за последние 15 лет нефтяное месторождение

Государственная нефтегазовая компания Мексики Pemex открыла «важнейшее» нефтяное месторождение, запасы которого оцениваются в 1,5 млрд баррелей. Об этом заявил мексиканский президент Энрике Пенья Ньето на выступлении перед работниками нефтеперерабатывающего завода «Мигель Идальго» в штате Идальго, сообщает El Pais.
«Pemex станет в разы богаче благодаря новому месторождению. Добыча нефти начнется относительно скоро, мы надеемся что оно будет низкозатратным», — заявил Ньето. Месторождение было обнаружено в районе Косамалоапан в штате Веракрус, оно находится в 72 км к югу от одноименного порта Веракрус.
Вместе с тем, президент Мексики напомнил, что Pemex в недавнее время столкнулась с падением уровня добычи нефти. По его словам, уровень добычи нефти «в лучшем случае» достигал 2,1 млн баррелей в день.
В начале октября стало известно, что компания Deutsche Erdoel AG (DEA) приобретет 50% доли в проекте разработки нефтяного месторождения Огаррио в Мексике. DEA подконтрольна компании L1 Energy собственников «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом. Сумма сделки составила $404 млн., вторым лицензионным партнером стала Pemex. В распоряжение DEA поступит инфраструктура месторождения, включая нефтепроводы.