СМИ сообщили о первых авиаударах США по боевикам ИГ в Сомали

Военные США нанесли два авиаудара по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сомали, пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника США, говорившего на условиях анонимности.
Это первые авиаудары США против боевиков ИГ на территории этого африканского государства. Удары нанесены на северо-востоке Сомали, сейчас военные устанавливают, сколько боевиков убиты или пострадали.
Агентство AP со ссылкой на информацию Африканского командования США передает, что удар совершили два беспилотника, убиты «несколько» террористов. Первый удар нанесли около полуночи по местному времени, следующий — уже утром. В Вашингтоне заявили, что военные координировали свои действия с правительством Сомали.
Сотрудник силовых структур Сомали на условиях анонимности подтвердил агентству нанесение ударов. Их целями, по информации собеседника, могли быть лидеры местного формирования террористов.
Мэр сомалийского города Кандала Джама Мохамед заявил AP, что местные жители, ведущие кочевой образ жизни, и их скот в ужасе бежали с места авиаударов.
Американские военные неоднократно наносили удары против боевиков запрещенной террористической группировки «Аш-Шабаб», но это первые удары по позициям членов ИГ в Сомали.
The Wall Street Journal в материале о полномочиях ЦРУ по использованию беспилотников для ударов по боевикам отмечала, что разведуправление может провести тайные операции по уничтожению боевиков в Сомали, Ливии, Йемене и других странах.