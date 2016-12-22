На юге Москвы водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
Общество, 21:11
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На юге Москвы водитель сбил двух детей на пешеходном переходе
На юге Москвы водитель сбил трех человек на пешеходном переходе, из них двух детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве
«Около 17.55 автомобиль в районе Балаклавского проспекта, дом 18 совершил наезд на трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе», — сказал собеседник.
Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.