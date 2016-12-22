S&P допустило продажу Промсвязьбанком активов из-за нормативов ЦБ

Агентство Standard&Poor’s Global Rating понизило

долгосрочный кредитный рейтинга Промсвязьбанка с «BB-» до «B+». Об этом говорится в релизе агентства.

«Понижение рейтингов отражает наше мнение о том, что продолжительный негативный информационный фон вокруг банка, давление со стороны регулирующих органов, стратегическая неопределенность и уход ряда топ-менеджеров в последние месяцы усложнили банку сохранение коммерческой франшизы», — сказано в сообщении.

Агентство отметило давление на достаточность капитала Промсвязьбанка, что может вынудить кредитную организацию продавать некоторые прибыльные активы «в ближайшие месяцы».

Кроме того, Standard&Poor’s понизило рейтинги «Возрождения» — кредитной организации, с которой ранее Промсвязьбанк планировал объединиться, но впоследствии отказался из-за «неспокойной ситуации на рынке». Из-за отказа акционеров сливаться с «Возрождением» рейтинг Промсвязьбанка понизило и Moody’s.

Международное рейтинговое агентство понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Возрождения» также до «B+» с «BB-». Рейтинговое действие в отношении «Возрождения», входящего в состав холдинга «Промсвязькапитал», S&P объясняет теми же факторами.

При этом по рейтингам обеих кредитных организаций возможно дальнейшее снижение.

Промсвязьбанк был в числе четырех банков («Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк), которые аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов ​в августе в своем письме клиентам (которое в последствии обнародовали) назвал наиболее рисковыми. Первые два вскоре были санированы ЦБ. В свою очередь «Альфа-Капитал» отозвал письмо своего аналитика, признав его «частным мнением менеджера».