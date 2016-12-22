Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Риск-менеджмент
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,27 58,63 EUR Нал. 69,02 68,26 USD Бирж. 59,00 +0,84 EUR Бирж. 68,48 +0,68 USD ЦБ. 58,43 +0,34 EUR ЦБ. 68,08 +0,41 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7345,04 +321,95 ММВБ 2081,15 +0,39% РТС 1109,38 -0,83% Brent 61,94 +2,04% DJIA 23541,93 +0,11% Nasdaq 6758,69 +0,65% FTSE 7560,35 +0,07%
S&P допустило продажу Промсвязьбанком активов из-за нормативов ЦБ
Лента новостей
На юге Москвы водитель сбил двух детей на пешеходном переходе 21:11, Общество Тарасова объяснила критику в адрес лучшего фигуриста России 21:11, Спорт S&P допустило продажу Промсвязьбанком активов из-за нормативов ЦБ 20:50, Финансы Почти триллионное «яблоко»: Apple установила рекорд стоимости бизнеса 20:48, Технологии и медиа Обвиняемую в мошенничестве на 1 млрд руб. россиянку экстрадировали из ОАЭ 20:16, Общество ФАС проведет проверку из-за жалоб на цены iPhone Х 20:09, Технологии и медиа В ДНР ответили на заявление Порошенко о возвращении ракетчиков в Донбасс 20:03, Политика МИД Украины вызвал своего посла в Сербии из-за недовольства Белграда 19:50, Политика Американские аналитики повысили прогноз по экспорту российского зерна 19:43, Бизнес США попросили Украину повременить с резолюцией по миротворцам в Донбассе 19:41, Политика Обзор рекламного рынка 19:36, Партнерский материал Всемирный банк оценил объемы производства и продажи нефти ИГ 19:31, Политика В США суд вынес приговор проведшему пять лет в плену у талибов солдату 19:22, Общество Курс рубля продолжил падение вопреки дорогой нефти 19:21, Деньги Минобороны показало видео удара с подлодки «Колпино» по боевикам в Сирии 19:13, Политика Роскомнадзор обратился в Google после жалобы СМИ «фабрики медиа» 18:56, Общество Сбербанк нашел в отчете о «Роснефти» нарушение стандартов качества 18:55, Бизнес Канада внесла 30 россиян в свой «список Магнитского» 18:55, Политика «Яндекс» закрыл приложение для каршеринга 18:52, Технологии и медиа Светлана Миронюк возглавила службу маркетинга PwC в России 18:45, Бизнес Потерянная миссия: почему Россия отстает в космосе уже и от Китая 18:34, Мнение В Сирии погиб подполковник российской полиции в отставке 18:27, Политика В Рязанской области столкнулись пять автомобилей 18:22, Общество Американский суд частично снял арест с недвижимости основателя «Яшмы» 18:22, Бизнес «Русенборг» отказался от обвинений в адрес фанатов «Зенита» 18:09, Спорт Армия Израиля остановила попытку прорыва друзов через границу с Сирией 18:08, Политика Между хранением и арендой: кто отвечает за украденное из ячейки в банке 18:05, Деньги Международный экспортный форум продвигает бренд «Сделано в России» 17:59, РБК и Российский Экспортный Центр
S&P допустило продажу Промсвязьбанком активов из-за нормативов ЦБ
Финансы, 20:50
0
S&P допустило продажу Промсвязьбанком активов из-за нормативов ЦБ

Агентство Standard&Poor’s Global Rating понизило
долгосрочный кредитный рейтинга Промсвязьбанка с «BB-» до «B+». Об этом говорится в релизе агентства.

«Понижение рейтингов отражает наше мнение о том, что продолжительный негативный информационный фон вокруг банка, давление со стороны регулирующих органов, стратегическая неопределенность и уход ряда топ-менеджеров в последние месяцы усложнили банку сохранение коммерческой франшизы», — сказано в сообщении.

Агентство отметило давление на достаточность капитала Промсвязьбанка, что может вынудить кредитную организацию продавать некоторые прибыльные активы «в ближайшие месяцы».

Почему Промсвязьбанк и «Возрождение» передумали объединяться
Финансы

Кроме того, Standard&Poor’s понизило рейтинги «Возрождения» — кредитной организации, с которой ранее Промсвязьбанк планировал объединиться, но впоследствии отказался из-за «неспокойной ситуации на рынке». Из-за отказа акционеров сливаться с «Возрождением» рейтинг Промсвязьбанка понизило и Moody’s.

Международное рейтинговое агентство понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Возрождения» также до «B+» с «BB-». Рейтинговое действие в отношении «Возрождения», входящего в состав холдинга «Промсвязькапитал», S&P объясняет теми же факторами.

При этом по рейтингам обеих кредитных организаций возможно дальнейшее снижение.

Промсвязьбанк был в числе четырех банков («Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк), которые аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов ​в августе в своем письме клиентам (которое в последствии обнародовали) назвал наиболее рисковыми. Первые два вскоре были санированы ЦБ. В свою очередь «Альфа-Капитал» отозвал письмо своего аналитика, признав его «частным мнением менеджера».

Теги: S&P , Промсвязьбанк , «Возрождение»
Главное
Apple установила рекорд стоимости бизнеса в первый день продаж iPhone X Технологии и медиа
Материалы по теме
В Промсвязьбанке и «Возрождении» сменят руководителей Бизнес
Почему Промсвязьбанк и «Возрождение» передумали объединяться Финансы
Промсвязьбанк присоединит «Возрождение» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку