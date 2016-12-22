Пожар в Пушкинском музее ликвидирован

Пожар в одном из зданий Музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве потушен. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Ликвидирован в 16 часов. [Площадь пожара] 40 квадратных метров. Пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе.

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Возгорание возникло на крыше здания отдела личных коллекций, расположенного по адресу улица Волхонка, 10, по соседству с главным корпусом музея.

Как сообщают источники «Интерфакса», пожар мог начаться в системе вентиляции здания.