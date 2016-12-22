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Молдавия отказалась пропустить в Приднестровье двух российских историков
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Молдавия отказалась пропустить в Приднестровье двух российских историков
Политика, 15:05
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Молдавия отказалась пропустить в Приднестровье двух российских историков

В аэропорту Кишинева вечером 2 ноября задержали вице-президента Российской ассоциации историков Первой мировой войны Григория Шкундина и научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, исполнительного секретаря российско-белорусской ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласия» Дмитрия Суржика. Об этом РБК рассказала декан факультета общественных наук Приднестровского государственного университета (ПГУ) Елена Бобкова.

«Четверо ученых из России должны были принять участие в конференции «Русская революция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и мира: история и современность», открывшейся 3 ноября в ПГУ им. Т.Г.Шевченко. Двоих из них задержали в аэропорту и, по всей видимости, депортировали», — рассказала она.

По словам Бобковой, конференция проходит в рамках Недели науки и мира. «Если принимать во внимание, что наука — это вещь без границ, она ориентирована на то, чтобы людей мирить и консолидировать, то выглядит это [депортация российских ученых] достаточно странно», — добавила она.

Задержанные ученые представили свои доклады в электронном виде, рассказал РБК заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и этнологии ПГУ им. Т.Г.Шевченко Вячелав Содоль. «К сожалению, плодотворной дискуссии по их докладам не получилось. Прорвался только один ученый из России — Александр Шубин», — добавил он.

В приемной научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна выразили свое удивление ситуацией. «Мы настолько удивлены! До этого с Молдавией вообще никаких проблем не было», — сказали в приемной. От других комментариев там отказались, поскольку не располагают другими данными о ситуации, а Суржик еще не связывался с институтом.

Как передает «Интерфакс», в пресс-службе Пограничной полиции Молдавии причиной депортации российских ученых назвали то, что они не смогли объяснить цель своего визита в Молдавию.

РБК направил запрос в посольство России в Молдавии.

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27 октября стало известно, что молдавские пограничники выслали из страны российского экономиста Михаила Деягина. Причиной высылки они также назвали то, что он не смог объяснить цель визита. В Молдавию он был приглашен партией коммунистов для участия в конференции, посвященной 100-летию Октябрьской революции.

В сентябре в страну не пустили и журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, которая намеревалась взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона.

Теги: Молдавия , Приднестровье , историк
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