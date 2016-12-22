Полиция опровергла ограничение движения из-за старта продаж iPhone X

Московская полиция опровергла информацию об ограничении движения автомобилей в центре столицы из-за старта продаж iPhone X. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

На Тверской улице около магазина re: Store стоят два эвакуатора и патрульная машина. «Другим автомобилям приходится их объезжать. Конусов [ограничивающих движение] никаких нет», — пояснили в пресс-службе.

Ранее 3 ноября «Интерфакс» сообщил об ограничении движения на Тверской улице по крайней правой полосе около флагманского магазина re: Store.

В пятницу, 3 ноября, по всему миру, в том числе в России, стартовали официальные продажи нового смартфона ​iPhone X от компании ​Apple.



Москвичи, захотевшие приобрести телефоны первыми, выстроились в ​очередь около магазина re: Store на Тверской улице в Москве за несколько дней до официального старта продаж.

В России стоимость новинки начинается от 79,9 тыс. руб. за модель с памятью 64 Гб. За гаджет с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тыс. руб.

Гаджет был презентован 12 сентября.