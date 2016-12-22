В России стартовали продажи iPhone X

В России в пятницу, 3 ноября, стартовали продажи смартфона iPhone X. Продажи начались во всех флагманских магазинах компании ​Apple.

В России стоимость новинки начинается от 79,9 тыс. руб. за модель с памятью 64 Гб. За гаджет с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тыс. руб.

Желающие приобрести телефон в числе первых заняли очереди около официальных магазинов за несколько дней до официального старта продаж.​

Еще до официального старта продаж в России на новый смартфон наблюдается ажиотажный спрос. Предзаказ на iPhone X можно было оформить начиная с 10:00 мск 27 октября, однако в тот же день в официальном интернет-магазине Apple закончились смартфоны. Магазин продолжил принимать заявки от покупателей, однако предупредил, что срок возможной доставки новинки по предзаказу составит 5–6 недель.

Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности, предупреждали об активизации в сети мошенников, предлагающих быструю доставку iPhone X по низким ценам. «В лучшем случае вам привезут поддельный телефон, в худшем — мошенники украдут деньги, конфиденциальные данные и заразят ваше устройство вирусом», — рассказывал директор направления Brand Protection Group-IB Андрей Бусаргин.

12 сентября Apple представила iPhone X вместе с iPhone 8 и 8 Plus, часами Apple Watch и ТВ-приставкой Apple TV 4K на презентации 12 сентября.

Особенностью iPhone X стали отсутствие кнопки «Домой», наличие системы распознавания лица Face ID, а также беспроводная зарядка. iPhone X получил стеклянный корпус и более мощный процессор А11. Экран смартфона составил 5,8 дюйма c разрешением 2436 на 1125 точек. iPhone X оснащен 12-мегапиксельной камерой с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельной фронтальной.