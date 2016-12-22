Здание правительства Камчатки эвакуировали из-за угрозы взрыва

Здание правительства Красноярского края эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве, заявили в региональном управлении ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сообщение о взрывном устройстве, якобы находящемся в здании правительства Камчатского края, на площади Ленина,1, поступило в правоохранительные органы в пятницу днем», — рассказали агентству в ведомстве.

В здании работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщает местное агентство «Кам 24», также были эвакуированы сотрудники краевого минздрава, которые работают в здании на улице Ленинградской, дом 118.

Издание добавляет, что это уже не первый случай эвакуации краевого правительства из-за сообщений о взрывных устройствах. Последний раз сотрудники региональной администрации эвакуировались 13 сентября. Тогда люди были выведены сразу из 13 зданий.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Калининграде проводились эвакуации зданий органов местной власти. Тогда из-за ложных звонков о минировании были выведены на улицу сотрудники мэрии, региональной думы, судов, а также вузов.

Волна сообщений об взрывных устройствах идет по России с 10 сентября. Из-за ложных звонков о минировании были неоднократно эвакуированы объекты социальной, образовательной, транспортной инфраструктуры, здания органов власти, торговые центры и места массового скопления людей. Ни одно из сообщений об угрозе взрыва не подтвердилось. В сентябре ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). В начале октября глава спецслужбы Александр Бортников заявил, что организацией ложных звонков занимаются четверо граждан России, находящихся за рубежом.