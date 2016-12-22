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ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
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ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Политика, 06:13
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ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Члены ИГ заявили, что «нападавший является одним из воинов халифата», пишет агентство.

В центре Нью-Йорка водитель пикапа наехал на людей. Фоторепортаж Еще 6 фото
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Теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест-стрит, после врезался в школьный автобус. В результате случившегося погибли восемь человек, еще 12 — пострадали. В числе погибших оказались пятеро граждан Аргентины.

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Позже стало известно, что атаку совершил уроженец Узбекистана — 29-летний Сайфулло Саипов. При себе у него было пейнтбольное и пневматическое оружие.

Теги: теракт , ИГ , Нью-Йорк
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