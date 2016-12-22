Россия и США внесли в Совбез ООН проекты резолюций по химатакам в Сирии

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в международной организации.

Документ продлевает мандат работы экспертов совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию применения химоружия в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации, уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что Россия предложила направить экспертов в город Хан-Шейхун в Сирии «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов» применения химоружия 4 апреля. Согласно проекту резолюции, другие эксперты проведут расследование на авиабазе Шайрат и «соберет пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе», рассказал источник. Эксперты специальной мониторинговой миссии (СМР) должны собрать и провести анализ дополнительной информации и свидетельств, которые «не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов».

Делегация США также подготовила проект резолюции по обновлению мандата мониторинговой миссии, отметил собеседник агентства. Документ предусматривает продление работы экспертов на 24 месяца. «Никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие», — говорится в проекте резолюции. Вместе с тем в документе отмечается, что «Сирийская Арабская республика не должна использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».​