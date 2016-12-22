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Россия и США внесли в Совбез ООН проекты резолюций по химатакам в Сирии
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Россия и США внесли в Совбез ООН проекты резолюций по химатакам в Сирии
Политика, 04:47
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Россия и США внесли в Совбез ООН проекты резолюций по химатакам в Сирии

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в международной организации.

Документ продлевает мандат работы экспертов совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию применения химоружия в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации, уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что Россия предложила направить экспертов в город Хан-Шейхун в Сирии «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов» применения химоружия 4 апреля. Согласно проекту резолюции, другие эксперты проведут расследование на авиабазе Шайрат и «соберет пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе», рассказал источник. Эксперты специальной мониторинговой миссии (СМР) должны собрать и провести анализ дополнительной информации и свидетельств, которые «не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов».

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Делегация США также подготовила проект резолюции по обновлению мандата мониторинговой миссии, отметил собеседник агентства. Документ предусматривает продление работы экспертов на 24 месяца. «Никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие», — говорится в проекте резолюции. Вместе с тем в документе отмечается, что «Сирийская Арабская республика не должна использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».​

Теги: Россия , США , Совбез ООН , резолюция , Сирия , химатака
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