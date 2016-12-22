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Армия Сирии установила полный контроль над Дейр-эз-Зором
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Армия Сирии установила полный контроль над Дейр-эз-Зором
Военная операция в Сирии, 01:54
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Армия Сирии установила полный контроль над Дейр-эз-Зором

Сирийская армия и ее союзники установили полный контроль над сирийским городом Дейр-эз-Зор, сообщает Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии (SOHR).

Агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации со стороны властей Сирии пока не поступало. Полевой командир одной из группировок, воюющих на стороне Дамаска, при этом отметил, что некоторые группы боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» еще остаются в городе.

ИГ местами продолжает сопротивление в районах Аль-Рашидия и Аль-Арди, пишет агентство Al-Masdar. В настоящий момент правительственная армия Сирии контролирует около 97% Дейр-эз-Зора, отмечает агентство.

Дейр-эз-Зор несколько лет был в блокаде боевиков ИГ, а также был последним их крупным оплотом в Сирии. В начале сентября сирийская армия при поддержке российских ВКС начала наступление на город. Боевиков удалось выбить с дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор 4 сентября. Военные Сирии 17 сентября заняли район Джафра в Дейр-эз-Зоре и отрезали снабжение той части города, которая находилась под контролем террористов.

Теги: Сирия , армия , Дейр эз-Зор
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