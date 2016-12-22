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Мединский назвал Маканина «символом современной литературы России»
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Мединский назвал Маканина «символом современной литературы России»
Общество, 20:18
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Мединский назвал Маканина «символом современной литературы России»

Министр культуры Владимир Мединский назвал скончавшегося писателя Владимира Маканина «одним из символов современной русской литературы». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Мединский охарактеризовал Маканина как самобытного человека, талантливого прозаика, «Писателя с большой буквы», интеллигента, обладавшего острым умом и потрясающим чувством стиля.

«Его слог запоминался и угадывался почти сразу, его произведения всегда волновали и учили думать, что позволило Владимиру Семеновичу снискать любовь и уважение миллионов читателей по всему миру», — подчеркнул Мединский.

Смерть Маканина министр культуры назвал «горькой утратой для отечественной культуры» и выразил соболезнования его родным и близким.

Владимир Маканин скончался 1 ноября на 81-м году жизни. В четверг, 2 ноября, он был похоронен в селе Красное в Ростовской области. По словам его дочери Екатерины, Маканин последние два года жизни сильно болел.

Первым опубликованным произведением Маканина был роман «Прямая линия», который вышел в печать в 1965 году. Его повесть «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» была удостоена в 1993 году премии «Русский Букер». В 2008 году писатель получил премию «Большая книга» за роман «Асан». Кроме того, он был награжден Госпремией России в области литературы и искусства, Пушкинской премией фонда Тепфера, премией «Ясная Поляна» и Европейской премией по литературе.

Произведения Маканина были экранизированы. В 1995 году на экраны вышел фильм режиссера Георгия Данелии «Орел и решка» по повести прозаика «На первом дыхании». В 2008 году рассказ Маканина «Кавказский пленный» был экранизирован режиссером Алексеем Учителем в фильме «Пленный».

Теги: литература , Владимир Мединский , Владимир Маканин
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