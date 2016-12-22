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В Думе прокомментировали исключение из новостей Google агентства ФАН
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В Думе прокомментировали исключение из новостей Google агентства ФАН
Политика, 20:31
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В Думе прокомментировали исключение из новостей Google агентства ФАН

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал прекращение трансляции материалов Федерального агентства новостей (ФАН) в агрегаторе Google.News «опасным прецедентом превращения новостного агрегатора в пропагандистский инструмент». Об этом сообщается в комментарии Левина, поступившем в РБК.

«Исключение из выдачи Google.News российских ресурсов, аффилированных с новостным агентством ФАН, не может не вызывать серьезной озабоченности», — отметил он. По мнению Левина, Google.News не пользуется в России «заметной популярностью», и факт исключения ФАН из выдачи этого сервиса «вряд ли повлияет на российское информационное поле».

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«Однако действия американской компании являются опасным прецедентом превращения новостного агрегатора в пропагандистский инструмент, который может при дальнейшем развитии этой тенденции привести к серьезным последствиям в виде попыток манипуляции общественным мнением», — подчеркнул представитель Госдумы. Он добавил, что в российском законодательстве «четко определяются способы ограничения распространения противозаконной информации через новостные агрегаторы», но случай с ФАН не имеет ничего общего с нарушением правовых норм. Левин выразил надежду, что компания Google объяснит причины исключения материалов агентства.

О том, что Google.News ограничил трансляцию новостей ФАН, стало известно в четверг, 2 ноября. В ФАН посчитали это проявлением «политической цензуры», которая выгодна американским властям и введена, чтобы ограничить распространение информации о борьбе с международным терроризмом. ФАН планирует подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу и иск в суд, чтобы компания Google возобновила публикацию новостей агентства.

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Руководитель проекта Федеральное агентство новостей Евгений Зубарев в разговоре с РБК рассказал, что ФАН три года соблюдает все правила и требования Google.News и никаких претензий со стороны компании не было. По его словам, исключив ФАН, Google лишила агентства «возможности использовать публичный сервис». «То есть кому-то они дают такую возможность, а нас ее лишили», — заявил Зубарев.

ФАН было создано в 2014 году и, как следует из расследования РБК, является частью так называемой фабрики медиа, объединяющей 16 порталов, которые связаны друг с другом либо общим адресом, либо общим руководителем, либо уникальным идентификатором сервисов Google. Совокупная аудитория 16 порталов «фабрики медиа» в феврале 2017 года достигла 36 млн человек, в том числе аудитория ФАН — 11 млн человек.

Теги: Госдума , СМИ , Google
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