Приговор экс-замглавы Ростуризма по делу Межпромбанка признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему заместителю руководителя Ростуризма Дмитрию Амунцу, который получил семь лет колонии за пособничество в хищении 29 млрд руб. Межпромбанка. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает «Интерфакс».

В четверг, 2 ноября, приговор вступил в силу и стал обязательным для исполнения.

В апреле Тверской суд Москвы вынес приговор Амунцу по делу о выводе средств Межпромбанка. Кроме того, бывший заместитель главы Ростуризма должен заплатить Агентству по страхованию вкладов, которое было признано потерпевшей стороной, около 28,4 млрд руб. Защита бывшего замглавы Ростуризма обжаловала этот приговор.

Амунца, экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева, который был основным бенефициаром Межпромбанка, экс-председателя правления банка Александра Диденко обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2008 году они замаскировали беззалоговый кредит Межпромбанку от Центробанка под депозитные вклады. В то время Амунц был главой компании «ОПК Девелопмент» Сергея Пугачева. Вклады были сначала размещены в Межпромбанке, а договоры по ним заключены задним числом. Как полагает следствие, было совершено хищение на 28,7 млрд руб.



Глава Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков поручился за экс-замглаву Ростуризма. Его обращение было зачитано в Мосгорсуде 2 ноября. Режиссер отметил, что Амунц показал себя «профессионалом», «честным человеком, без тени сомнений». Уголовное дело против бывшего главы Ростуризма он назвал недоразумением.