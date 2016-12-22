Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,54 58,11 EUR Нал. 68,34 67,73 USD Бирж. 58,34 +0,05 EUR Бирж. 68,01 +0,27 USD ЦБ. 58,09 -0,07 EUR ЦБ. 67,68 -0,03 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6981,18 +241,18 ММВБ 2070,48 -0,59% РТС 1118,66 -0,69% Brent 60,46 +0,03% DJIA 23470,47 +0,15% Nasdaq 6709,99 -0,10% FTSE 7556,57 +0,92%
Учитель разочаровался в кассовых сборах «Матильды»
Лента новостей
Учитель разочаровался в кассовых сборах «Матильды» 19:24, Общество WSJ узнала о планах США обвинить шестерых чиновников из России 19:19, Политика В США задержали устроившего стрельбу в магазине Walmart мужчину 19:16, Общество Центр Кудрина назвал риски создания «штаба реформ» 19:13, Экономика Арбитраж Москвы отказал Украине в прекращении дела по выплатам «Татнефти» 19:08, Бизнес Управляющий директор Альфа-банка покинул свой пост 19:03, Бизнес Бельгийский футболист умер после тренировки в возрасте 17 лет 19:02, Спорт Против калининградского депутата возбудили дело о вымогательстве 19:00, Политика Подростки назвали Путина, Маска и Иисуса примерами для подражания 18:59, Технологии и медиа Свой в доску: как российские скалки попали в мировые торговые сети 18:52, Свое дело Reuters узнал об аресте главы «дочки» PDVSA по делу о взятках 18:47, Бизнес Испанский прокурор потребовал европейский ордер на арест Пучдемона 18:42, Политика Акционеры ЮКОСа прекратили в Бельгии судебные споры с Россией 18:29, Бизнес В поисках выхода: как ФРС избавляется от наследства глобального кризиса 18:26, Мнение Создатели антивирусов сообщили о ворующих биткоины программах 18:01, Общество Тренер сборной Аргентины по футболу назвал состав на матч с Россией 18:01, Спорт В МИДе заявили о высоких рисках химических атак по всему миру 17:57, Политика Минобороны показало видео удара Ту-22М3 по боевикам в Сирии 17:55, Политика По «делу «Седьмой студии» допросили финансистов Минкультуры 17:51, Общество Горсовет Барселоны поддержал распущенное Мадридом правительство Каталонии 17:49, Политика После гибели рабочего при пожаре на НПЗ в Ярославле возбудили дело 17:48, Общество KLM договорилась о продолжении полетов в Россию 17:41, Бизнес Управделами президента оплатит ремонт крыши Госдумы 17:39, Общество Джигарханян призвал оградить его театр от «аферистов» 17:38, Общество Правительство предложило усилить роль Росавиации после краха «ВИМ-Авиа» 17:35, Бизнес Ученые нашли в пирамиде Хеопса новую «пустоту» 17:35, Технологии и медиа Экс-председатель Нацбанка Абхазии вернул Этушу 15 млн из 28 млн руб. 17:30, Общество Володин будет курировать в Думе борьбу с коррупцией 17:29, Политика
Учитель разочаровался в кассовых сборах «Матильды»
Общество, 19:24
0
Учитель разочаровался в кассовых сборах «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель в разговоре с РБК выразил неудовлетворенность в связи с низкими кассовыми сборами фильма «Матильда».

«Я крайне неудовлетворен сложившейся ситуацией, которой никогда не было в киноиндустрии. Это из-за того, что нет ни одной рекламы на телеканалах и мы не участвуем ни в каких передачах. В итоге информационно представлены только в Москве и Петербурге, а в регионах нет — города в регионах лишены ТВ-поддержки», — пояснил режиссер.

Поклонская объяснила низкие кассовые сборы «Матильды»
Общество

Учитель подчеркнул, что, несмотря на меры безопасности, зритель по-прежнему чувствует себя «несвободно» в кинотеатре на показе «Матильды». «Это также, безусловно, сдерживает потенциального зрителя», — заявил Учитель.

«Матильда» не показалась: почему внимание СМИ не помогло фильму в прокате
Технологии и медиа

Согласно Единой федеральной автоматизированной системе сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС), на 2 ноября фильм собрал 280,3 млн руб. За прошедший уик-энд киноленту обогнала сказка Disney «Последний богатырь», собравшая за выходные 415,7 млн руб. — на 2 ноября ее суммарные сборы составили почти 685 млн руб.

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Теги: фильм , «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
Испанский прокурор потребовал европейский ордер на арест Пучдемона Политика
Материалы по теме
«Матильда» не показалась: почему внимание СМИ не помогло фильму в прокате Технологии и медиа
Поклонская объяснила низкие кассовые сборы «Матильды» Общество
«Матильда» собрала за первый уик-энд около 200 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку