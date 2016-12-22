Учитель разочаровался в кассовых сборах «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель в разговоре с РБК выразил неудовлетворенность в связи с низкими кассовыми сборами фильма «Матильда».

«Я крайне неудовлетворен сложившейся ситуацией, которой никогда не было в киноиндустрии. Это из-за того, что нет ни одной рекламы на телеканалах и мы не участвуем ни в каких передачах. В итоге информационно представлены только в Москве и Петербурге, а в регионах нет — города в регионах лишены ТВ-поддержки», — пояснил режиссер.

Учитель подчеркнул, что, несмотря на меры безопасности, зритель по-прежнему чувствует себя «несвободно» в кинотеатре на показе «Матильды». «Это также, безусловно, сдерживает потенциального зрителя», — заявил Учитель.

Согласно Единой федеральной автоматизированной системе сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС), на 2 ноября фильм собрал 280,3 млн руб. За прошедший уик-энд киноленту обогнала сказка Disney «Последний богатырь», собравшая за выходные 415,7 млн руб. — на 2 ноября ее суммарные сборы составили почти 685 млн руб.