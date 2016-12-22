Управляющий директор Альфа-банка покинул свой пост

Управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей покинул свой пост по личным обстоятельствам. Об этом говорится в релизе компании, поступившем в РБК.

Как сообщает пресс-служба банка, Марей покинул свой пост 1 ноября из-за переезда семьи. «От имени совета директоров и акционеров банка выражаю огромную благодарность Алексею за его работу», — сказано в сообщении.

В кредитной организации отметили, что на годы руководства Марей выпало немало экономических потрясений, которые банк смог преодолеть «достойно». «За пять лет активы банка увеличились на 64%, а капитал банка вырос на 75%. Во всех этих достижениях большая заслуга Алексея <...> Он остается членом совета директоров банка и продолжит сотрудничество с банковской группой», — отмечается в сообщении.

Исполняющим обязанности главного управляющего директора временно (на срок до 12 месяцев) назначен Алексей Чухлов — заместитель председателя правления и главный финансовый директор банка.



