Против калининградского депутата возбудили дело о вымогательстве

Против депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает ТАСС.



«Уголовное дело возбуждено по 163-й статье УК РФ (вымогательство), насколько я помню, часть третья, достаточно серьезная уголовная статья», — сказал он. По его словам, ночь Рудников провел в следственном изоляторе.

«Я думаю, что и следствие, и в дальнейшем суд внесут ясность, определенность уже, но могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел, и сейчас говорить о какой-то позиции «за» или «против» ни в коем случае не будем, чтобы не оказывать давление ни в коем случае на следствие», — сказал губернатор Калининградской области, отметив, что ознакомился с частью материалов дела.

Как сообщает «Интерфакс», по версии следствия, Рудников подозревается в получении крупной взятки за непубликацию критического материала об известном в регионе человеке в газете «Новые колеса». Депутат является учредителем и главным редактором этой газеты. Сумма взятки не называется.

В среду, 1 ноября, в редакции газеты «Новые колеса» был проведен обыск, во время которого Рудникову стало плохо. Он был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи его доставили на допрос. По словам источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, 1 ноября по этому делу был задержан также бывший заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Дацышин.