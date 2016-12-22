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Джигарханян призвал оградить его театр от «аферистов»
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Джигарханян призвал оградить его театр от «аферистов»
Общество, 17:38
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Джигарханян призвал оградить его театр от «аферистов»

Народный артист СССР ​Армен Джигарханян обратился в столичный департамент культуры с просьбой оградить его театр и артистов учреждения от «аферистов». Обращение актера есть в распоряжении «РИА Новости».

По его словам, в пятницу, 3 ноября, группа лиц намерена дать пресс-конференцию и распространить «ложную» информацию, «не имея права представлять театр». «Несмотря на то что театр находится в ведении департамента культуры города Москвы, мнение о его создателе и руководителе на анонсированной пресс-конференции будут озвучивать сомнительные лица», — сказал Джигарханян.

Он отметил, что в последнее время его театр замешан в скандале, связанном с бывшим директором учреждения — Виталиной Цымбалюк-Романовской (супругой артиста). 20 октября пост временного директора театра вместо Цымбалюк-Романовской заняла замгендиректора театра Елена Гильванова.

На пресс-конференции «Будущее театра Джигарханяна. Последствия громкого скандала», согласно анонсу, выступят заведующая литературной частью театра Наталия Корнеева и представитель экс-директора учреждения и супруги Джигарханяна Элина Мазур.

26 октября в бухгалтерии театра прошли обыски. Источники РБК утверждали, что действия сотрудников правоохранительных органов были связаны с кражей паспорта Джигарханяна.

Теги: Минкультуры , Армен Джигарханян , Театр Армена Джигарханяна
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