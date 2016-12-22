В МИДе назвали Twitter зависимой от «силового истеблишмента США»

Социальная сеть Twitter своим решением запретить RT и Sputnik размещать свою рекламу показала «коммерческую несостоятельность» и зависимость от «силового истеблишмента США». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«На наш взгляд, в случае с данным запретом Twitter демонстрирует свою коммерческую несостоятельность и абсолютную зависимость от воли силового истеблишмента США, который напрямую контролирует процесс принятия решений в данной компании, как мы это себе теперь представляем», — сказала Захарова.

В конце октября Twitter запретила RT и Sputnik размешать в социальной сети свою рекламу. Средства, которые были выручены от рекламных материалов данных СМИ, пойдут на изучение влияния Twitter на результаты американских президентских выборов. В Twitter пояснили, что такое решение было принято в связи с выводами «американского разведывательного сообщества», которое установило, что «RT и Sputnik пытались вмешаться» в американский выборный процесс «от имени правительства России».



В ответ на это комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России посоветовала российским компаниям не размещать свою рекламу в Twitter. Глава рабочей группы сенатор Олег Морозов пояснил, что такое предложение было сделано в качестве ответной меры на запрет рекламы RT и Sputnik. По его словам, власти США предпринимают в отношении российских СМИ «дискриминационные действия».