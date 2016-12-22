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ФСИН перестала направлять осужденных из Москвы и Подмосковья в Сибирь
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ФСИН перестала направлять осужденных из Москвы и Подмосковья в Сибирь
Общество, 13:43
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ФСИН перестала направлять осужденных из Москвы и Подмосковья в Сибирь

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) больше не направляет осужденных москвичей и жителей Московской области отбывать наказание в Сибирь и на Урал. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев на заседании круглого стола по вопросам исправления осужденных, передает корреспондент РБК.

По словам Бояринева, поступало много жалоб на то, что осужденных отправляют отбывать наказание в отдаленные регионы. Особенно острой была ситуация с заключенными из Москвы и Подмосковья, где «практически отсутствуют места лишения свободы». Из-за этого их пять-шесть лет назад отправляли в Сибирь и на Урал.

«Сегодня их, как правило, направляют отбывать наказание в исправительные учреждения в Центральном федеральном округе или в некоторые регионы Приволжского федерального округа, которые примыкают к ЦФО», — заявил заместитель директора ФСИН. Он отметил, что исключение делается только для осужденных сотрудников правоохранительных органов, и для тех, кто был осужден за терроризм и другие тяжкие преступления, наказание за которые предусматривает особый режим.

Бояринев подчеркнул, что 80% осужденных на данный момент отбывают наказание по месту жительства или по месту совершения преступления. По его словам, ФСИН заинтересована в том, чтобы совершившие преступления находились в тюрьмах рядом с их домом, потому что дальние перевозки осужденных требуют значительных затрат.

Он пояснил, что нахождение человека далеко от дома пагубно влияет на него. Осужденный теряет связь с родственниками, они не могут ездить к нему на свидания и передавать необходимые продукты и вещи.

За последние 20 лет в России на 38% сократилось число заключенных, рассказал замначальника управления социальной, воспитательной и психологической работы ФСИН Сергей Филимонов. Если в 1997 году в местах лишения свободы находились 1 млн человек, то в конце 2016 года — около 630 тыс. человек. При этом уровень преступности в России за этот период сократился на 10% — с 2,39 млн преступлений в 1997 году до 2,16 млн в 2016 году.

Также во ФСИН отметили, что за последний год на 4% сократилось число осужденных, которые после выхода на свободу совершали преступления. За восемь месяцев 2016 года наблюдалось 27,3 тыс. повторных случаев, а за аналогичный период 2017 года — 26,3 тыс.​

Теги: ФСИН , тюрьма , осужденные
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