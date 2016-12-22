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Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области
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Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области
Политика, 12:52
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Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области

И.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак стал сенатором от Псковской области. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Турчак занимал пост губернатора Псковской области. Он был назначен и.о. секретаря генсовета «Единой России» 12 октября.

Перед голосованием на внеочередной сессии облсобрания 2 ноября Турчак и его коллеги по партии призвали депутатов поддержать его кандидатуру. Представитель партии «Яблоко» Лев Шлосберг выступил против этого призыва. Вместе с тем за кандидатуру Турчака проголосовали 28 из 36 присутствующих депутатов, пять выступили против, еще три бюллетеня оказались недействительными.

Совет Федерации 25 октября досрочно прекратил полномочия сенатора от Псковской области Александра Борисова. Об этом сообщал корреспондент РБК. Полномочия сенатора истекали в сентябре 2021 года.

Как сообщил РБК сам Борисов, он переходит в «Единую Россию». По информации источников РБК в руководстве «Единой России», экс-сенатор был рекомендован на пост главы Центрального исполнительного комитета партии. Эти данные подтвердил РБК другой источник в «Единой России». Тогда же собеседник РБК сообщил, что Борисов уступил свое место Турчаку.

До назначения на пост губернатора в 2009 году Турчак был членом Совфеда от Псковской области, депутатом Заксобрания Псковской области, председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России».

Теги: Совет Федерации , сенатор , Псковская область , Андрей Турчак
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