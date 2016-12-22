На «Первом канале» голосованием выбрали артистов на новогодний эфир

«Первый канал» подвел итоги голосования, с помощью которого определялись участники новогоднего эфира, сообщили РБК в пресс-службе телеканала. Первое место занял Григорий Лепс.
Голосование телеканал проводил в социальной сети «Одноклассники». Всего в нем приняли участие 1,3 млн человек, как из России, так и из зарубежья. 50% проголосовавших оказались старше 35 лет. По итогам голосования был составлен топ звезд, которых зрители хотели бы увидеть в новогоднюю ночь.
Лидером голосования в «Одноклассниках» с большим отрывом оказался Григорий Лепс. На втором месте оказалась украинская певица Ани Лорак. Всего в топ-10 исполнителей вошли четыре представителя Украины — помимо Лорак, это группа Artik & Asti, певец Alekseev (Никита Алексеев) и Светлана Лобода.
Топ-10 голосования «Первого канала»
1. Григорий Лепс
2. Ани Лорак
3. Наргиз
4. Полина Гагарина
5. Artik & Asti
6. Ленинград
7. Alekseev
8. «Руки Вверх»
9. Светлана Лобода
10. Алла Пугачева
Приглашения на новогоднее шоу получат исполнители, вошедшие в топ-30. В него, помимо прочих, вошли «Баста», Егор Крид, MiyaGi & Эндшпиль, IOWA и «Грибы».
«Для нас это был интересный и неожиданный эксперимент, родившийся экспромтом: «Одноклассники» в прямом эфире своего шоу предложили провести такое голосование и мы это предложение приняли. Это хорошая возможность «сверить часы», понять, насколько мы чувствуем и понимаем запрос аудитории. Мы были готовы и к совершенно неожиданным результатам — тот список, который изначально был предложен для голосования, составлял не «Первый канал», — прокомментировал итоги голосования главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта.