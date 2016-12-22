В Санкт-Петербурге грабители похитили 20 т мяса

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку в связи с сообщением о грабеже, который произошел 1 ноября, говорится в сообщении местного управления МВД. Целью преступников стали 20 т мяса.

В среду неизвестные напали на фуру Volvo, в прицепе которой был груз мяса. Инцидент произошел около 13:30 на проспекте Непокоренных. В фуре в это время находились водитель и экспедитор. Грабители избили мужчин, посадили их в автомобиль Mercedes и вывезли в лес, где и бросили.

Саму фуру позднее обнаружили на том же месте, где и произошло нападение. Однако груза мяса в прицепе уже не оказалось.

В Бразилии в 2011 году грабители сумели похитить из поезда, ехавшего на полном ходу, 50 т кукурузы. Преступники использовали при этом густую смазку, которой они смазали рельсы. Из-за нее машинист не смог остановиться.