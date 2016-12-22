Кадыров призвал перестать «глазеть на труп Ленина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за захоронение Владимира Ленина. Он призвал перестать «глазеть на труп» революционного деятеля и предать его земле. Кадыров также выступил за захоронение наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата

Рамзан Кадыров (Фото: Зубайр Байраков / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, «довольно глазеть на труп Ленина». Глава Чечни считает, что Ленина «давно пора похоронить, это и разумно, и человечно». Кадыров отметил, что «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Вместе с тем вопрос о захоронении Ленина должен решать президент Владимир Путин. Однако Кадыров подчеркнул, что решение о захоронении не должно быть выборочным. «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — добавил глава Чечни.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что захоронение Ленина произойдет тогда, когда общество «придет к консенсусу по этой теме». Об этом она рассказала в интервью газете «Аргументы и факты».

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По ее словам, Ленин на Красной площади — «часть нашей истории». «Я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя. Уверена, когда-то перезахоронение произойдет», — подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что есть поколение, для которых Ленин «значит очень многое».

«Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь. Еще один очаг противостояния стране не нужен», — считает спикер Совфеда. В качестве варианта решения этой проблемы Матвиенко предложила провести референдум и выявить мнение большинства, но это «будет не сегодня и не завтра».

В России неоднократно поднимался вопрос о целесообразности захоронения Ленина. С инициативой провести похороны революционного деятеля выступали режиссер Марк Захаров, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, режиссер Никита Михалков, члены партии «Союз правых сил» и другие. В РПЦ также предлагали вынести тело Ленина из Мавзолея.

По словам президента Владимира Путина, к этому вопросу нужно подходить «аккуратно». «Что касается перезахоронений и других вопросов подобного рода, вы знаете, мне кажется, нужно к этому подходить очень аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество. Нужно, наоборот, его сплачивать. Вот это самое главное», — заявил президент в 2016 году на заседании межрегионального форума Общероссийского народного фронта.