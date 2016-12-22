На «Почте России» откроют 10 тыс. новых точек Western Union

«Почта России» и Western Union договорились о расширении сотрудничества. Согласно соглашению, почта откроет 10 тыс. новых точек платежной системы, доведя их число до 32 тыс., говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

«В отличие от внутрироссийских почтовых переводов, объем которых быстро смещается в цифровой сегмент, международные денежные переводы без открытия счета остаются для нас точкой роста в традиционной модели — обслуживание клиентов в почтовых отделениях. Мы планируем постепенное увеличение доли на рынке переводов в страны СНГ», — прокомментировал расширение сотрудничества с платежной системой заместитель генерального директора «Почты России» по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

Ранее, 31 октября, платежная система ChronoPay обратилась в ФАС с жалобой на Тинькофф Банк. В ChronoPay назвали «недобросовестными» действия кредитной организации, которая в одностороннем порядке расторгла договор о приеме платежных карт к оплате.