Трамп призвал казнить обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемого в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипова нужно приговорить к смертной казни. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Нью-йоркский террорист был счастлив, когда попросил повесить флаг ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в его больничной палате. Он убил восемь человек, еще 12 получили тяжелые ранения. Должен быть приговорен к смертной казни!» — написал американский президент.

Теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест стрит, после чего протаранил школьный автобус. В результате инцидента погибли восемь человек. При себе у мужчины было пневматическое и пейнтбольное оружие.

Полиция ранила водителя пикапа, после чего его задержали. В автомобиле он оставил записку, в которой написал, что совершил теракт во имя ИГИЛ. Позже Саипову предъявили обвинение в терроризме.

Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов проживал в США с 2010 года. По данным Santa Monica Observer, он выиграл вид на жительство (грин-карту). После теракта в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил о необходимости отмены раздачи грин-карт в стране в рамках Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея). Согласно условиям программы, ежегодно разыгрываются 50 тыс. грин-карт среди подавших заявки жителей стран.