Прокурор заявил о нехватке электронных браслетов для сына Авакова

На сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра не хватило электронного браслета. Об этом журналистам заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Снегирев, сообщает телеканал «112 Украина».

«О браслете давайте поговорим позже, браслетов не хватает на данный момент», — сказал он. «На этот вопрос не готов отвечать и никто вам не ответит», — подчеркнул Снегирев.