Посольство России отреагировало на показания Twitter и Google в конгрессе

Посольство России в США прокомментировало состоявшиеся в конгрессе слушания по «российскому делу», в которых принимали участие представители Twitter, Facebook и Google.

В заявлении посольства, опубликованном в ночь на 2 ноября на странице дипмиссии в Facebook, говорится, что состоявшиеся слушания «подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы».

Российское посольство считает, что США стремятся прикрыть неудобные факты оскорблениями в адрес России. В качестве примера в заявлении приводятся заявления сенатора от штата Орегон, назвавшего руководство России «фашистами». «Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит? Или главное привлечь внимание к себе, если уж не получается выбить доказательства из вызванных на допрос?», — задается вопросов российское посольство.

Дипломаты подчеркивают, что «подобные провокации наносят ущерб и без того непростым отношениями» России и США. «Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что Российская Федерация во внутренние дела Соединенных Штатов Америки не вмешивается», — сказано в заявлении.

В посольстве также подчеркнули, что одержать победу во Второй мировой войне удалось, «потому что наши народы были вместе». Дипломаты выразили надежду, что «дух Эльбы», в том числе и боевой, возобладает и в двухсторонних отношениях. «Сейчас он необходим в борьбе против новой угрозы — международного терроризма. Мы должны найти возможность объединить наши усилия», — подчеркивается в заявлении.