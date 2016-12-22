Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке предъявили обвинение

Подозреваемому в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипову предъявили обвинение в терроризме. Об этом заявил исполняющий обязанности прокурора южного округа Нью-Йорка Джун Ким, сообщает телеканал CNN.

Саипову предъявили обвинение в оказании материальной поддержки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также в насилии и уничтожении автомобилей, уточнил Ким. Саипову может грозить смертная казнь, пишет телеканал ABC.

В разговоре со следователями Саипов отмечал, что его вдохновляют видео ИГИЛ, а в частности, когда на них выступает лидер группировки Абу Бакра аль-Багдади, пишет CNN. Правоохранительные органы нашли многочисленные видеозаписи в его мобильном телефоне. По информации телеканала, Саипов начал планировать теракт еще год назад, а два месяца назад принял решение наехать на людей на грузовике.