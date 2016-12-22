Майор Нацгвардии Украины подорвался на мине в зоне АТО

В зоне антитеррористической операции на юго-востоке Украины (АТО) на мине подорвался майор Нацгвардии Украины Сергей Сиротенко. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацгвардии.

Инцидент произошел 1 ноября около 11:30 мск при выполнении боевого задания в районе города Марьинка Донецкой области. Сиротенко погиб на месте, еще один военный-контрактник получил осколочное ранение. Пострадавшего госпитализировали.

Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года, в июне 2016 года перешел на службу по контракту. Командование и личный состав Нацгвардии принесли свои соболезнования родственникам Сиротенко.