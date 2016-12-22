Присяжные признали виновным убийцу байкеров в Подмосковье

Коллегия присяжных заседателей признала виновным жителя подмосковного Егорьевска Илью Асеева, который расстрелял пятерых байкеров в мае 2016 года. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета России по Московской области.

Асеева обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным следствия, инцидент произошел 8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района близ заброшенного здания пивоваренного завода. Там байкеры обустраивали концертную площадку для мероприятия в честь окончания мотопробега. Между Асеевым и байкерами возник конфликт, после чего подсудимый взял из дома охотничье ружье «Сайга» и открыл огонь по людям.

В результате стрельбы погибли пять байкеров. После этого Асеев покинул место происшествия, его задержали возле дома, в котором он проживал. На допросе подсудимый признал свою вину.