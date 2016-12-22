Разгон облаков 4 и 7 ноября обойдется Москве в 196 млн руб.
Общество, 18:45
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Разгон облаков 4 и 7 ноября обойдется Москве в 196 млн руб.
На разгон облаков во время праздничных мероприятий 4 и 7 ноября из бюджета Москвы выделят 196 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.
Хорошую погоду в Москве обеспечат до десяти самолетов Ан-12, Ан-26 и Як-42, говорится в документах. Разгонять облака будут гранулированной углекислотой, жидким азотом и порошкообразным реагентом.
4 ноября в Москве состоятся массовые мероприятия, посвященные Дню народного единства. 7 ноября по Красной площади пройдет шествие, посвященное годовщине исторического парада 1941 года.
Власти Москвы на метеозащиту города 1 и 9 мая, а также 12 июня израсходовали 293 млн руб. На разгон облаков над столицей в День города потратили 97,4 млн руб.