Турчак рассказал о желании увидеть Путина кандидатом на выборах

Андрей Турчак, временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России», рассказал, что желал бы увидеть Владимира Путина кандидатом на выборах, передает ТАСС. По словам Турчака, он хотел бы этого «как гражданин».

«Если вы меня спрашиваете как гражданина, то я бы очень хотел, чтобы Владимир Владимирович [Путин] выдвинулся в качестве кандидата в президенты», — рассказал Турчак. При этом он подчеркнул, что его партия в любых обстоятельствах примет активное участие в выборах президента.

Турчак был назначен на пост врио секретаря генсовета «Единой России» 12 октября. До этого он занимал пост губернатора Псковской области.

Источники, близкие к администрации президента, в июле сообщили что приоритетным сценарием для Путина на выборах 2018 года будет самовыдвижение. Источник в Кремле уточнил, что это связано с тем, что Путин имеет более широкую поддержку, чем «Единая Россия». До этого, в 2011 году, он шел на выборы именно от этой партии. На выборах 2000 и 2004 годов баллотировался как самовыдвиженец.