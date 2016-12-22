В Томской области ребенок впал в кому после визита к стоматологу

В Томской области пятилетний мальчик впал в кому после того, как ему провели стоматологическую операцию под общим наркозом. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, в следственный отдел обратилась жительница поселка Каргасок. Она сообщила, что ее сын впал в кому после операции, сделанной под общим наркозом у стоматолога в Каргасокской районной больнице. Сейчас ребенок находится в реанимации в больнице Томска.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи изъяли медицинскую документацию в районной больнице и опросили работников учреждения.

В апреле десятилетняя девочка скончалась после укола лидокаина в городской клинической больнице №3 в Омске. По версии следствия, у ребенка началась сильная аллергическая реакция, врачи заранее не проверили возможность ее возникновения. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).