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Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн
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Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн
Бизнес, 14:33
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Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн

Верховный суд России отклонил требование Украины передать разбирательство с «Татнефтью» в Судебную коллегию ВС по экономическим спорам для пересмотра решения арбитража Московского округа. Суд ранее подтвердил полномочия арбитража Москвы на рассмотрение иска «Татнефти», которая требует исполнить в России решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн. Решение суда есть в картотеке арбитражных дел.

«Татнефть» пытается взыскать с Украины компенсацию за потерю доли в компании «Укртатнафта», которую создали на базе Кременчугского НПЗ в 1994 году. «Татнефти» и правительству Татарстана принадлежало 55,7% компании. Остальной частью владели «Нафтогаз» и группа «Приват» Игоря Коломойского. В октябре 2007 года произошел вооруженный захват «Укртатнафты». Как сообщала «Татнефть», после юридических процедур и судебных процессов компания лишилась доли в компании, а ее акции перешли к группе «Приват». В 2008 году «Татнефть» начала судебный процесс в международном арбитраже.

В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже вынес решение в пользу «Татнефти». Он обязал Украину выплатить компании $144 млн ($112 млн плюс проценты). Суд решил, что Кременчугский НПЗ захватили при содействии украинских чиновников. Украина подала апелляцию, но Апелляционный суд Парижа отказался отменить решение арбитража.

«Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения арбитража: в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Москвы. В конце июня 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал «Татнефти» в исполнении решения арбитража в Париже. «Татнефть» оспорила решение в Арбитражном суде Московского округа и 22 августа он направил дело на новое рассмотрение нижестоящей инстанции. Тогда же Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство «Татнефти» об исполнении решения парижского суда.

Теги: Украина , Верховный суд , «Татнефть»
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