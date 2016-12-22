Власти Кемерово объяснили увольнение матери координатора штаба Навального

Директора детской школы искусств № 50 в Кемерово Наталью Пахомову, мать координатора местного штаба политика Алексея Навального, уволили «по многочисленным жалобам со стороны родителей», сообщила РБК заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики города Наталья Бледнова.

«Она действительно уволена. Это связано с тем, что она не справилась со своими обязанностями и возложенными на нее надеждами. Всё проверено, наши действия законны», — сказала Бледнова.

Она добавила, что на Пахомову жаловались родители учеников. «У нее была задача — прекратить вот это всё, а жалобы стали повторяться», — отметила она. Для более подробного комментария Бледнова попросила обратиться в комитет по работе со СМИ администрации Кемерово, куда РБК направил запрос.

31 октября Ксения Пахомова, координатор кемеровского штаба Навального, сообщила в Twitter, что ее молодого человека отчислили из КузГТУ, а мать уволили из школы.

Экс-директор школы связывает свое увольнение с политической деятельностью дочери, сообщила она РБК. Слова заместителя начальника управления культуры, спорта и молодежной политики города Натальи Бледновой о многочисленных жалобах на нее экс-директор назвала ложью. «Я директор с 13 октября, о первой жалобе мне сказали 17 октября, но она была направлена в адрес прошлого директора 10 октября. Жалоба была связана с «пожертвованиями»: у нас в Кемерово с родителей берутся так называемые добровольные взносы. То есть бюджетники только на бумаге бюджетники», — сказала РБК Пахомова.

Она отметила, что провела собрание и попросила родителей самим заниматься распределением взносов, без принуждения. «Если хотите вносить взносы — вносите. Раньше это были обязательные пожертвования — бюджет почти никак не финансируется. 70% идут из благотворительных средств родителей», — сказала Пахомова. О второй жалобе Пахомова узнала 31 октября. Директору ее не показали, но уведомили об увольнении. Сейчас родители собирают подписи в ее поддержку, добавила Пахомова.

В свою очередь, молодой человек Ксении Пахомовой Александр Степанцов сообщил РБК, что его восстановили в университете. Он также связывает отчисление с политической деятельностью Ксении. «Меня отчислить других причин нет, с бюджета отличников ни один нормальный человек отчислять не будет. Я считаю, что меня восстановили с помощью профсоюза и частично за счет огласки в СМИ», — рассказал Степанцов.

Алексей Навальный открыл штаб в Кемерово 18 марта. Ксения Пахомова стала координатором штаба в августе.