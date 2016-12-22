Жириновский отреагировал на слова Собчак фразой «А что, она на свободе?»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что телеведущая Ксения Собчак не в тюрьме за свои слова о Крыме. Об этом лидер ЛДПР заявил, выступая на заседании Всемирного русского народного собора, передает корреспондент РБК.

«Только у нас может какая-то девушка с развлекательной программой заявить, что она будет баллотироваться [президенты]. А еще решать, чей Крым. Мы за это посадили несколько человек в тюрьму. А что, она на свободе?» — сказал он.

Собчак объявила о желании поучаствовать в президентской гонке 18 октября. Спустя неделю, на своей пресс-конференции она заявила, что с «точки зрения международного права» Крым является украинским. 27 октября на встрече с жителями Екатеринбурга Собчак предложила провести в Крыму новый референдум. Она добавила, что не намерена проводить в Крыму предвыборную агитацию, так как считает, что полуостров был присоединен к России незаконно.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Киев и страны Запада не признали результаты референдума. Действия России они назвали агрессией, а также аннексией части украинской территории. Москва заявляет, что процедуры соответствовали нормам международного права.