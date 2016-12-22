Володин предупредил о недопустимости свержения законных правителей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о недопустимости романтизации революций и героизации людей, свергающих законных правителей. Об этом он сказал в ходе выступления на заседании XXI Всемирного русского народного собора, передает корреспондент РБК.

«Революция — это насильственный захват власти. Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на страдания», — сказал он.

Володин отметил: «Наша страна выбрала созидательный и мирный путь развития». «Революционные потрясения, в том числе происходящие в соседних странах, расцениваются в обществе негативно и уж точно не как пример для подражания», — уверен он. Володин добавил, что Россия и впредь должна развиваться «эволюционно с опорой одновременно на национальные традиции и современные институты демократии».

Всемирный русский народный собор проходит 1 ноября в храме Христа Спасителя в Москве. В нем принимают участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители духовенства, депутаты и общественные деятели. Тема мероприятия — «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что в столетнюю годовщину Октябрьской революции 1917 года необходимо положить конец расколу общества, спровоцированному теми событиями. «Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола, символом взаимного поощрения и принятия отечественной истории такой, какая она есть», — заявил он.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, опубликованным в октябре, 92% россиян считают недопустимой новую революцию. Только 5% заявили о необходимости переворота в России, еще 3% опрошенных затруднились дать ответ.