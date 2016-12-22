Синдзо Абэ переизбрали премьером Японии

В Японии Синдзо Абэ переизбрали на пост премьер-министра правительства страны. Предыдущее правительство ушло в отставку, сообщает Reuters.

63-летний Абэ вступил в должность премьера в декабре 2012 года, пообещав перезагрузить устаревшую экономику и укрепить оборону. Его коалиция, возглавляемая Либерально-демократической партией, сохранила свое большинство в две трети голосов в нижней палате парламента на выборах 22 октября.

Ожидается, что Абэ вновь назначит ушедших в отставку министров и поручит им составить годовой экстра-бюджет до 31 марта 2018 года, часть средств которого в том числе будет направлена на соцвыплаты детям и повышение производительности.

После утверждения Абэ кабинета министров правительство пройдет церемонию утверждения императором. После этого правительство будет считаться официально сформированным.