В Калифорнии родитель забаррикадировался в школе с преподавателем

В США в штате Калифорния мужчина забаррикадировался с преподавателем в классе начальной школы. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.



Инцидент произошел в школе Касл Вью в городе Риверсайд. В сообщении отмечается, что в классной комнате с преподавателем закрылся один из родителей учеников. В связи с ситуацией, школьники и персонал были эвакуированы из здания учебного заведения. Полиция открыла огонь по мужчине. Он был госпитализирован. О его состоянии не сообщается. Преподаватель, с которым родитель забаррикадировался, также доставлен в больницу, но он не получил ранений.

В полиции отметили, что переговорщики не слышали, как жертва говорила с подозреваемым, поэтому было принято решение войти в класс. Мотивы мужчины неизвестны.

Представитель школьного округа Риверсайд рассказал, что родитель силой вошел в здание, ранив одного из сотрудников, которых хотел ему помешать.