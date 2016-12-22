СМИ узнали о раздумьях в «Азбуке вкуса» о выходе на IPO

Акционеры ретейлера «Азбука» вкуса» рассматривают возможность провести первичное размещение акций. Об этом сообщил источник, близкий к совладельцу компании, а также два участника встречи ее акционеров, пишет «Ведомости».
Как рассказал источник в «Азбуке вкуса», что, если решение об IPO будет принято, то сделка состоится или в начале 2018 года, или в конце 2017 года в случае высокого спроса.
Как сообщается на сайте «Азбуки вкуса», выручка по итогам 2016 финансового года составила 49,8 млрд руб, что на 8, 6% больше, чем получила компания в 2015 финансовом году, когда этот показатель составил 45,5 млрд.
По данным компании, самые высокие продажи с квадратного метра в магазине держались на уровне 668 тыс. руб. По данным на 31 марта 2017 года, на ритейлер работают 10, 7 тыс. сотрудников. Всего «Азбука вкуса» открыла 81 супермаркет, 27 минимаркетов, три специализированных винных магазина и 10 крупноформатных супермаркетов под брендом «Азбука Вкуса. Маркет».
По данным от 23 августа, ретейлер владеет 80,3 тыс. кв.м. торговой площади. Его распределительные центры находятся в Москве и в Санкт-Петербурге.