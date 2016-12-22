Очевидцы рассказали о наезде автомобиля на людей в Нью-Йорке

Очевидец рассказал о пяти-шести выстрелах после того, как пикап наехал на толпу в Нижнем Манхэттене. Об этом сообщает Associated Press.



По словам школьного фотографа, он увидел худого мужчину в синем спортивном костюме, который бежал по улице и сжимал в руке пистолет. Собеседник агентства отметил, что мужчину преследовали. Затем он услышал пять или шесть выстрелов, и незнакомец в спортивном костюме упал, все еще держа оружие. Потом к нему подошел другой мужчина и выбил пистолет из его руки.

Водитель Uber рассказал агентству, что увидел пикап, который въехал в людей на велосипедной дорожке. Потом он услышал семь или восемь выстрелов и увидел, как полицейские направили оружие на мужчину, который стоял на коленях на тротуаре. «Я увидел кровь и много людей на земле», — рассказал очевидец.

Очевидцы NBC рассказали, что водитель грузовика кричал «Аллах Акбар», а когда врезался в автобус, вышел с двумя ненастоящими пистолетами и побежал, пока в него не выстрелили полицейские.

Во вторник, 31 октября, водитель пикапа направил автомобиль на велосипедную дорогу, проехал по ней, сбив людей, и остановился, после того, как врезался в школьный автобус. После этого мужчина вышел из машины, держа в обоих руках ненастоящие пистолеты. Полиция открыла по водителю огонь и ранила его. Мужчина был задержан. Его состояние неизвестно.